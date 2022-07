Update Covid-19 Dunia Hari Ini Jumat, 22 Juli 2022: Total Kasus Capai 567 Juta

PIKIRAN RAKYAT - Menurut data Covid-19 Dashboard by the Center for System Science and Engineering (CSSE) di Universitas Johns Hopkins, kasus harian Covid-19 di dunia per Jumat, 22 Juli 2022 menyentuh angka 567.584.124 kasus.

Sementara untuk kasus kematian sudah mencapai 6.380.582 orang dengan penambahan 53.434 kasus dalam 28 hari terakhir.

Sedangkan untuk total vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan mencapai angka 11.857.024.615 dosis.

Per hari ini, Amerika Serikat berada di posisi pertama negara yang memiliki total kasus Covid-19 paling banyak yaitu 90.200.438 kasus.

Berikut 10 negara dengan kasus Covid-19 tertinggi per Jumat, 22 Juli 2022.

Amerika Serikat: 90.200.721

Prancis: 33.546.628

Jerman: 38.239.122

Italia: 20.467.349

Brazil: 33.505.727

Jepang: 10.800.103

Australia: 9.013.467

Taiwan: 4.362.227

Korea Selatan: 19.421.574

Inggris: 23.210.771

Sementara itu Indonesia berada di posisi 34 dengan jumlah kasus 6.154.494 kasus, dengan total kasus meninggal 156,880.