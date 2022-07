Fakta Menarik Ivana, Istri Pertama Donald Trump yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan

PIKIRAN RAKYAT – Kabar duka sedang menyelimuti keluarga dari mantan Presiden AS ke-45, Donald Trump.

Istri pertamanya, Ivana dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 14 Juli 2022 di kediamannya di Manhattan, New York City.

Dilansir dari Reuters, Ivana meninggal akibat benturan benda tumpul pada tubuhnya, hal ini diungkapkan oleh New York City Office of the Chief Medical Examiner (OCME) pada Jumat, 15 Juli 2022.

Kepergian Ivana, meninggalkan memori indah di benak Trump.

"Dia adalah perempuan hebat, cantik dan luar biasa, yang menjalani hidup penuh inspirasi," kata mantan Presiden AS Donald Trump.

Faktanya bahwa istri pertama dari mantan Presiden Amerika Serikat ini memiliki nama lengkap Ivana Marie Zelnickova yang lahir pada 20 Februari 1949 di Gottwaldov, Cekoslowakia.

Istri pertama dari mantan Presiden AS ke-45 ini juga pernah mengemban pendidikan master di Universitas Charles, Praha.

Ivana mengawali karirnya sebagai seorang model pada tahun 1976 di New York City, namun jauh sebelumnya wanita cantik ini sudah menjadi aktris di beberapa film produksi asal negaranya.