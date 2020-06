Buntut Kematian sang Ayah, Gianna Floyd Banjir Dukungan hingga Dihadiahi Saham Disney

PIKIRAN RAKYAT - Pemenang sepuluh kali Grammy Award, penyanyi Barbra Streisand memberikan hadiah untuk anak perempuan dari George Floyd.

Gianna Floyd ditunjuk oleh Barbra menjadi salah satu pemegang saham Disney.

"Terima kasih Barbra Streisand untuk paket saya, saya sekarang pemegang saham Disney terima kasih kepada Anda," tulis anak berusia enam tahun itu di akun Instagramnya.

Baca Juga: Soal Vaksin Covid-19, Presiden Afrika Selatan: Jika Sudah Ditemukan, Harus Disebarkan Secara Gratis

Untuk diketahui, saat ini saham Disney berada di angka sekitar Rp 1,6 juta di tengah masa pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Barbra pun memberikan dua salinan albumnya 'My Name Is Barbra 1965' dan 'Color Me Barba 1966'.

Tak hanya Barbra, Kanye West juga telah memberikan dukungan finansial untuk Gianna dengan memberikannya dana hingga perkuliahan.

Baca Juga: SpaceX Dianggap Tutupi Penampakan yang Diduga UFO

Texas Southern University pun telah menawarkan beasiswa penuh bagi Gianna jika akan melanjutkan kuliah di masa depan.