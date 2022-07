Media Barat Ungkap Amerika 'Paksa' Taiwan Belanja Senjata untk Hadapi Ancaman China

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden secara diam-diam menekan pihak berwenang Taiwan agar hanya sistem senjata AS yang dianggap efektif oleh Washington dalam melawan kemungkinan invasi China.

Media AS, New York Times melaporkan pada hari Sabtu lalu, mengabarkan hasil pembicaraan antara perwakilan yang tidak disebutkan namanya dari otoritas AS dan Taiwan.

Peristiwa di Ukraina meyakinkan Washington dan Taipei bahwa invasi tentara China di tahun-tahun mendatang menimbulkan bahaya nyata.

Selain itu, Sekutu mengatakan jika senjata dan strategi yang tepat, angkatan bersenjata akan mampu memukul mundur musuh yang lebih besar, termasuk China.

Saat ini, menurut surat kabar itu, Washington sedang mempelajari dengan cermat kemampuan pertahanan militer Taiwan untuk menentukan apakah yang terakhir dapat mengusir invasi potensial dari tentara RRT.

Sementara itu, tidak semua orang di Taipei setuju dengan pendekatan ini.

Sebagaimana dicatat media tersebut, Amerika Serikat menolak untuk memasok Taiwan dengan senjata tertentu, seperti helikopter MH-60R Seahawk, dengan alasan fakta bahwa mereka diduga tidak cocok untuk operasi tempur melawan China.

AS telah memperingatkan rekan-rekan Taiwannya bahwa Departemen Luar Negeri akan menolak permintaan tersebut.