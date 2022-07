China Sampaikan 4 Syarat Agar Hubungan Membaik dengan AS: Kami Harap Washington Mau Mengabulkannya

PIKIRAN RAKYAT - Para diplomat tinggi China dan Amerika Serikat (AS) melakukan pertemuan terakhir mereka.

China lantas menyampaikan 4 syarat 'damai' kepada AS untuk memperbaiki hubungan mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan syarat 'damai' tersebut telah disampaikan pada Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

"Itu termasuk daftar terbaru dari kesalahan AS yang harus dihentikan, dan daftar terbaru dari kasus-kasus individu utama yang harus diselesaikan AS, yang pertama kali dipresentasikan kepada pihak AS pada pertemuan tahun lalu di Tianjin," kata Wang Wenbin kepada wartawan.

"Dua daftar lainnya adalah daftar Undang-undang dalam Kongres ke-117 yang menjadi perhatian tinggi China dan daftar proposal kerja sama di delapan bidang termasuk perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan pertukaran orang-ke-orang," katanya menambahkan.

Meringkas syarat-syarat 'damai' tersebut, Wang Webin menekankan AS untuk tidak lagi mengurusi urusan dalam negeri China.

"AS harus berhenti melakukan penahanan dan penindasan, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, dan berhenti merusak kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China," katanya.

"Kami berharap pihak AS dapat menganggap serius daftar China, dan mengambil tindakan nyata untuk memenuhi komitmen yang dibuat oleh Presiden Biden dan pemerintah AS," kata kembali.