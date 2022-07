Undangan Terbuka Klub Juara Liga Inggris untuk Salat Idul Adha di Ewood Park 9 Juli 2022

PIKIRAN RAKYAT - Klub kenamaan di Inggris, Blackburn Rovers membuat undangan terbuka untuk umat Muslim di negara tersebut.

Undangan yang dibuat Blackburn Rovers adalah untuk menggelar salat Idul Adha yang oleh pemerintah Inggris ditetapkan pada 9 Juli 2022 merujuk pada kiblat rangkaian haji di Mekkah, Arab Saudi.

Manajemen Blackburn Rovers membuka stadion mereka, Ewood Park, untuk dipakai oleh umat Islam beribadah salat Idul Adha.

Selain itu, tim berjuluk The Riversiders juga menyediakan banyak fasilitas untuk jamaah yang hadir di sana.

Perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022, menandai selesainya rangkaian ibadah haji tahunan di Mekkah.

Dalam pengumuman undangan terbuka yang dibuat, Manajemen Blackburn Rovers mengumumkan Stadion Ewood Park akan dibuka untuk ibadah Salat Idul Adha.

Kabar untuk warga Muslim di Inggris itu langsung disampaikan pihak klub di laman resmi mereka.

"We are proud to announce that, once again, we will be opening the doors at Ewood Park to our Muslim community to host the Eid-Ul-Adha prayer on Saturday July 9th. Read more #Rovers — Blackburn Rovers (@Rovers) July 1, 2022."

