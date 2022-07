Novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone Genap Berusia 25 Tahun, Begini Sejarah Penulisannya

PIKIRAN RAKYAT – Novel pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Philosopher’s Stone, genap berusia 25 tahun pada Minggu, 26 Juni 2022 lalu.

Pasalnya, buku Harry Potter seri pertama tersebut terbit perdana di Inggris pada 26 Juni 1997.

Novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone karangan JK Rowling itu menjadi debut yang sempurna dan membawa sang penulis pada popularitas yang luar biasa.

Kesuksesan ini kemudian diikuti pula oleh seri Harry Potter seterusnya.

Harry Potter and the Philosopher’s Stone memperkenalkan pembaca pada tokoh seorang anak yatim piatu berkacamata bernama Harry Potter. Harry kala itu diceritakan masih berusia 11 tahun.

Novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone diterbitkan oleh Bloomsbury dengan jumlah awal sebanyak 500 eksemplar.

JK Rowling kabarnya telah menghabiskan waktu berjam-jam di sebuah kedai kopi di Edinburgh, Skotlandia pada saat mengerjakan novel Harry Potter pertama ini.

Hingga kini, Harry Potter and the Philosopher's Stone telah terjual sebanyak 120 juta eksemplar dan jumlah itu akan terus bertambah. Sementara itu, total 7 serinya telah terjual lebih dari 500 juta eksemplar.