Usai dari Jerman, Jokowi Bertolak ke Ukraina Lewat Polandia

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menghadiri pertemuan KTT G7 di Elmau, Jerman, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Selasa 28 Juni 2022.

"Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Poladia," kata Retno Marsudi.

Dalam beberapa hari terakhir, Retno Marsudi mengatakan telah menghubungi beberapa pihak untuk mempersiapkan kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia.

Retno menyampaikan beberapa pihak yang telah ia hubungi adalah Presiden Palang Merah Internasional, erhadap UN-OCHA (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Menteri Luar Negeri Turki, dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres selain dengan pihak Ukraina dan Rusia.

Dijadwalkan Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 29-30 Juni 2022 mendatang.

Jokowi mengatakan kunjungan ke dua negara yang sedang berperang merupakan misi perdamaian yang akan dibawa Indonesia.

