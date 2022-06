Kejahatan Keji pada Hewan, Wanita Inggris Live di Media Sosial Lakukan Hal Tak Terduga dalam Pengaruh Kokain

PIKIRAN RAKYAT - Seorang wanita harus berurusan dengan polisi setelah melakukan hal keji pada bintang.

Terkait penangkapan wanita tersebut, polisi Inggris mengatakan jika pelaku mengunggah video di Facebook tentang bagaimana mengolah dan memakan hewan kecil secara tidak wajar.

Polisi di daerah Lincolnshire bekerja sama dengan British Royal Society for the Protection of Animals telah menangkap wanita itu, yang namanya belum diungkapkan.

Penangkapan wanita itu terjadi setelah beredar video dia membunuh seekor hamster dan memakannya.

Wanita tersebut juga terlihat meminum banyak air untuk membantunya memudahkan menelan hewan kecil yang sangat lucu tersebut.

Menurut surat kabar Inggris, Daily Star, wanita tersebut melakukan hal mengerikan itu sebagai jawaban atas tantangan di media sosial.

Hasil penyelidikan, wanita itu melahap hamster dalam sebuah tantangan yang terjadi setelah dirinya memenangkan sejumlah kokain yang langsung dikonsumsinya.

Seorang juru bicara Kepolisian Lincolnshire mengatakan dalam sebuah pernyataan, jika wanita itu ditangkap lantaran melakukan kekejaman pada hewan.