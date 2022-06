Tak Mau Kalah dengan China, AS Rangkul Australia dan Selandia Baru dalam Aliansi Anyar di Kawasan Pasifik

PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat (AS) umumkan kelompok aliansi baru untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan bersama negara-negara kepulauan Pasifik.

Aliansi informal itu diberi nama Partners in the Blue Pacific (PBP), yang beranggotakan AS, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Inggris.

Kelima negara tersebut mengumumkan keberadaan aliansi bersama-sama pada Jumat, 24 Juni 2022.

Para anggota PBP menegaskan, aliansi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah program berkelanjutan milik mereka.

Utamanya dalam mendukung kemakmuran, ketahanan, dan keamanan di wilayah kepulauan Pasifik.

“Kelompok (kami akan) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip regionalisme Pasifik, kedaulatan, transparansi, akuntabilitas, dan yang terpenting, (akan) dipimpin dan dipandu oleh pulau-pulau Pasifik,” ucap pernyataan tertulis aliansi PBP, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Russia Today.

Masih dalam pernyataan serupa, tujuan inti PBP meliputi perluasan peluang kerja sama antara negara-negara kepulauan Pasifik dan seluruh dunia.

Aliansi dinilai perlu dibentuk, mengingat kawasan sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk krisis iklim, Covid-19, dan meningkatnya tekanan pada tatanan internasional.