Seorang Pria Kecanduan Minuman Bersoda Selama 20 Tahun, Bisa Habiskan 30 Kaleng Sehari

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pria asal Inggris menghabiskan sekitar 8.500 dolar AS setaun untuk menenggak 30 kaleng Pepsi sehari selama 20 tahun.

Pria yang bernama Andy Currie (41) mengatakan telah terbiasa menenggak satu liter minuman bersoda setiap pagi dan meminum sembilan liter lainnya di hari yang sama.

Dia telah meneguk sekitar 219.000 kaleng Pepsi, setara hampir 8.000 kg gula sejak usianya 20-an.

“Saya selalu menyukai rasa Pepsi yang dingin. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dan saya baru saja ketagihan. Saya bekerja di malam hari, jadi saya selalu menyukai gula yang membuat saya terus bekerja. Saya menghabiskan empat atau lima botol Pepsi dua liter setiap hari," katanya dilansir dari Newsweek.

Baca Juga: PDIP Disebut Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di Pilpres 2024, Hasto Berikan Alasan

Pria yang kesehariannya bekerja di salah satu supermarket di Inggris mengatakan sangat mudah membeli Pepsi karena ia bisa membelinya langsung setelah bekerja.

Setiap harinya, ia menghabiskan 25 dolar AS untuk minuman bersoda. Jika ditotal, maka ia telah menghabiskan 8.500 dolar AS per tahun.

"Saya hanya perlu memilikinya, segera setelah saya bangun, saya akan pergi ke lemari es dan menuangkan segelas besar Pepsi untuk diri saya sendiri dan melanjutkan hari ini," katanya.

Baca Juga: AHY Tiga Kali Sowan ke Surya Paloh, NasDem Bicara Soal Arah Koalisi