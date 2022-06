Draf RKUHP yang Belum Dipublikasi Jadi Sorotan Media Asing, Pemerintah Disebut Hindari Demontrasi

PIKIRAN RAKYAT – Draf RKUHP yang hingga kini tak dapat diakses publik menimbulkan tanda tanya besar.

Tudingan bahwa Komisi III DPR RI tak terbuka mengenai draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bermunculan.

Hal tersebut dibantah oleh Anggota Komisi III DPR Arsul Sani yang mengatakan bahwa draf RKUHP saat ini berada di pemerintah.

“Posisi RKUHP saat ini ada pada Pemerintah, meskipun kami secara informal terlibat menyempurnakan draf yang dulu 2019 sudah disahkan di tingkat pertama,” kata Arsul Sani.

Baca Juga: Harga Cabai Domba Rp120.000 per Kg, Pedagang: Tak Ada Tanda Bakal Turun

Menurutnya, draf RKUHP akan dibuka ke publik jika pemerintah sudah siap menyampaikannya ke DPR.

“Jadi kalau belum apa-apa lalu Pemerintah dan DPR dituduh tidak terbuka, ya memang belum siap,” kata Arsul Sani seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Tak terbukanya Pemerintah dan DPR mengenai draf RKUHP ternyata menarik perhatian media asing.

Aljazeera menulis sebuah artikel yang mempertanyakan mengapa draf RKUHP belum dirilis ke publik dengan sub judul ‘Why has the latest draft not been released to the public?’.