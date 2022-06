Harumkan Nama Bangsa, Peserta MTQ Indonesia Juara di Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Dua orang peserta asal Indonesia berhasil menyabet juara lomba hafalan Al Quran 30 juz bertajuk The American International Tibyan Competition for The Quran and Its Recitation.

Ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional tersebut digelar di Mryland, Amerika Serikat.

Diaspora Indonesia di KBRI Washington DC Amerika Serikat, Indra, mengaku sangat bangga dengan kedua peserta MTQ Tanah Air tersebut.

"Kami sangat senang wakil Indonesia meraih juara di ajang internasional ini. Saya sangat bangga," Indra dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 21 Juni 2022.

Peserta bernama Jihan Afifah menyabet juara 2 dalam lomba hafalan 30 juz. Sementara itu, Khairurrazaq Al-Hafiz dipilih juri sebagai Peserta Suara Terbaik dan didaulat tampil di acara penutupan di MTQ Internasional di Amerika Serikat pada 19 Juni 2022, waktu setempat.

Salah seorang juri, Syeikh Hasan, saat mengumumkan Khairurrazaq sebagai Peserta Suara Terbaik, ia lalu memanggilnya ke panggung untuk melantunkan hafalannya di puncak acara.

Para penonton yang mendengarkannya ikut larut dalam suasana saat Khairurrazaq membaca lantunan ayat-ayat suci Al Quran.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, yang memberikan sambutan di acara penutupan mengatakan bahwa Indonesia patut berbangga karena wakil-wakilnya mengharumkan nama negara di pentas MTQ berkelas dunia ini.