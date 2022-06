Novelis 'How To Murder Your Husband' Dipenjara Seumur Hidup karena Bunuh Suaminya

PIKIRAN RAKYAT - Novelis roman yang menuliskan 'How To Murder Your Husband' atau 'Cara Membunuh Suami Anda' telah dijatuhi hukuman seumur hidup atas pembunuhan suaminya sendiri.

Nancy Crampton Brophy (71) dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat dua pada 25 Mei setelah persidangan 7 minggu di Pengadilan Portland, Oregon, AS.

Jaksa mengatakan Crampton Brophy menembak mati Dan Brophy (63) di dalam Institut Kuliner Oregon tempat dia bekerja pada 2018.

Crampton Brophy dituding membunuh suaminya karena ingin mendapatkan uang asurasi jiwa Dan Brophy.

Penuntut umum mengatakan bahwa pasangan tersebut menghadapi kesulitan keuangan pada saat pembunuhan.

Selain itu, penuntut umum juga menyoroti bukti pembelian kit senjata api yang dipesan secara online.

Crampton Brophy membeli pistol Glock 17 di sebuah pameran senjata, dilansir dari Sky News.

