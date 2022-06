Karena Made in USA, AS Perintahkan Sita 2 Pesawat Milik Roman Abramovich

PIKIRAN RAKYAT - Departemen Kehakiman AS pada Senin, 6 Juni 2022 memerintahkan penyitaan atas dua pesawat milik oligarki Rusia, Roman Abramovich.

Departemen Kehakiman AS menyebutkan dua pesawat milik eks pemilik klub Chelsea itu digunakan untuk melanggar sanksi terhadap Rusia yang dijatuhkan akibat invasi di Ukraina.

Dalam pengajuan pengadilan, disebutkan bahwa dua pesawat yaitu Boeing 787-8 Dreamliner dan jet eksekutif Gulfstream G650ER telah diterbangkan ke wilayah Rusia pada awal tahun ini.

Pesawat itu disebutkan melanggar kontrol ekspor AS untuk pesawat made in USA alias buatan AS pada 2 Maret 2022.

Langkah tersebut,diumumkan oleh divisi Departemen Kehakiman New York terhadap Roman Abramovich, yang terpaksa menjual klub Chelsea beberapa waktu lalu.

"Langkah ini bertujuan untuk memberi insentif kepada orang-orang yang dekat dengan Kremlin untuk menjauhkan diri dari Kremlin dan dari negara Rusia karena terus meningkatkan perang," kata Andrew Adams, direktur satuan tugas KleptoCapture Departemen Kehakiman AS, dikutip dari Al Arabiya.

Kedua pesawat senilai 400 juta dolar AS itu diyakini di luar jangkauan pejabat AS. Namun, Boeing menduga pesawat itu di Dubai, Uni Emirat Arab.

"Kami akan mengambil langkah aktif untuk mengejar penyitaan, dan kami akan mengawasi apakah mereka memindahkan yurisdiksi," kata Adams.

