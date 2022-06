Twitter Terancam Batal Dibeli, Analis Curiga Elon Musk Kini Menyesal

PIKIRAN RAKYAT - Elon Musk mengancam akan membatalkan akusisinya terhadap Twitter jika platform itu gagal melampirkan data mengenai spam dan akun palsu atau bot.

Dengan demikian, kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk mengakusisi Twitter itu kini terancam batal.

Kendati demikian, ini bukanlah kali pertama Elon Musk mengancam akan membatalkan akusisi Twitter.

Namun peringatan yang baru-baru ini disampaikan dari surat pengacara Elon Musk kepada chief legal officer Twitter, Vijaya Gadde menandai eskalasi dan menuduh Twitter melakukan "pelanggaran materi" terhadap kewajiban kesepakatannya.

Ancaman ini dilontarkan Elon Musk di tengah maraknya saham teknologi yang merosot, termasuk saham Tesla yang dipimpinnya.

Selain itu, ada kekhawatiran atas perlambatan ekonomi dan suku bunga yang lebih tinggi dalam menghadapi inflasi yang kini semakin bergejolak.

Per Senin, 6 Juni 2022, saham Twitter tercatat turun 1,5 persen di 39,57 dolar AS pada akhir periode perdagangan. Dengan demikian, ada 'diskon' sekitar 52,20 dolar AS dari angka yang disepakati.