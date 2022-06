Konser Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II Terbanyak Ditonton di TV Inggris, Hingga 13 Juta Penonton

PIKIRAN RAKYAT - Rangkaian acara Platinum Jubilee telah memasuki puncak dengan konser The Queen Platinum Party At The Palace.

Meski bisa disaksikan langsung, konser Platinum Jubilee juga disiarkan di televisi hingga meraih peringkat pertama.

Dalam detailnya, konser Platinum Jubilee sukses ditonton oleh 13 juta pemirsa yang mengejutkan pengusaha televisi.

Diketahui, konser Platinum Jubilee tayang dalam BBC One untuk menghormati Ratu Elizabeth II, yang telah bertakhta selama 70 tahun.

Konser itu begitu mengesankan dan sensasional karena menampilkan banyak bintang ternama Inggris seperti Diana Ross, Adam Lambert, Sir Rod Stewart, dan masih banyak lainnya.

Bagian menariknya, puncak konser berhasil disaksikan 13,3 juta penonton yang mengumpulkan 66,8 persen dari total seluruhnya.

Bahkan, konser itu telah mengalahkan pertandingan Inggris melawan Hongaria, yang membuat tim nasional kalah 0-1 dengan 4,5 juta penonton.