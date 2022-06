Menang Gugatan, Masa Depan Johnny Depp dalam Pirates of the Caribbean Disorot

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Johnny Depp telah berhasil menang atas gugatan pencemaran nama baik dari mantan istrinya, Amber Heard, dan membawa kembali kabar tentang Pirates of the Caribbean yang sempat dibintanginya.



Johnny Depp sempat dituduh sebagai pelaku KDRT hingga kemenangan gugatan berhasil membersihkan nama baiknya, termasuk kabar Disney yang berkemungkinan membawa kembali karakter Kapten Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean padanya.



Namun begitu, Johnny Depp mengaku dikhianati orang-orang yang bekerja sama dengannya. Termasuk Disney yang membuang dirinya dari Pirates of the Caribbean.



"Ada perasaan yang sangat mendalam dan berbeda karena telah dikhianati oleh orang-orang yang telah bekerja dengan saya, orang-orang yang telah saya berikan karakter yang awalnya mereka benci," ujar Depp mengungkapkan keadaannya.

Johnny Depp, mengaku didekati kembali oleh Disney untuk mengambil bagian dalam Pirates of the Caribbean.



Namun baginya, karakter Jack Sparrow harus mendapat selamat tinggal yang layak hingga mengklaim ini bukan waktunya untuk berhenti.



"Perasaan saya adalah bahwa karakter-karakter ini seharusnya dapat memiliki selamat tinggal yang layak. Saya berencana untuk melanjutkan sampai tiba waktunya untuk berhenti," ujarnya membeberkan.



Pernyataan ini nampak memperlihatkan perbedaan dengan jawaban Depp untuk pengacara Heard di persidangan gugatan.



"Faktanya adalah, Tuan Depp, jika Disney datang kepada Anda dengan $300 juta dan satu juta alpacas, tidak ada apa pun di dunia ini yang akan membuat Anda kembali dan bekerja dengan Disney di film Pirates of film Karibia? Benar?" tanya pengacara Amber Heard, Ben Rotten Born dalam suatu agenda persidangan.



"Itu benar, Tuan Rottenborn," ujar Depp.



Di sisi lain, seorang mantan eksekutif Disney membeberkan klaim tentang kemungkinan Depp kembali membintangi film-film rumah produksi itu.

"Saya benar-benar percaya pasca-putusan bahwa Pirates siap untuk reboot dengan Johnny sebagai Kapten Jack kembali. Ada terlalu banyak harta karun box-office potensial untuk karakter tercinta yang tertanam dalam budaya Disney," ujarnya menjelaskan.



"Dengan [produser] Jerry Bruckheimer naik tinggi pada kesuksesan besar Tom Cruise di Top Gun: Maverick, ada keinginan besar untuk membawa kembali bintang-bintang Hollywood yang dapat diandalkan dalam waralaba yang sangat populer," tuturnya menambahkan.



Sedangkan, seseorang ahli industri Hollywood malah memberikan analisis yang bertentangan, menyebut tidak mungkin Depp membintangi Pirates of the Caribbean 6.



"Saya akan berpikir mereka menjadikan Robbie putrinya dan kemungkinan memiliki cameo dengannya sebagai ujian," ucapnya menguraikan.



Tak lupa, ahli industri itu juga membeberkan tentang Depp yang dapat memikirkan untuk kembali dalam Pirates of the Caribbean, yang berdasarkan nilai keuntungan penjualan film itu.



"Saya tidak percaya bahwa berdasarkan masalah uangnya, terutama mengingat Pirates adalah waralaba global bernilai miliaran dolar," katanya menandaskan.***