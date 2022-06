AS Gelar Latihan Perang Angkatan Laut Terbesar di Dunia pada Akhir Bulan Juni

PIKIRAN RAKYAT - Pada akhir bulan ini, AS bersama 25 negara lainnya akan bergabung dengan latihan perang angkatan laut terbesar di dunia.

Berlangsung dari 29 Juni-4 Agustus 2022, AS memandu negara-negara Laut Natuna Utara, untuk ikut dalam latihan perang angkatan laut terbesar di dunia.

AS lewat Rim of The Pacific (Rimpac), akan menggelar latihan perang dua tahunan dengan mengerahkan 38 kapal permukaan, empat kapal selam, dan lebih 170 pesawat tempur.

Lebih lanjut, latihan perang yang melibatkan 25.000 tentara ini akan berlangsung di sekitar Hawaii dan California selatan.

Sedangkan untuk lima negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan, dilaporkan juga akan ikut bergabung dengan latihan perang dari Rimpac, yakni Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Menurut Angkatan Laut AS, mereka yang ambil bagian dalam latihan perang dari Rimpac akan menunjukkan fleksibilitas, yang melekat pada kekuatan maritim, mulai dari bantuan bencana hingga operasi keamanan maritim.

Tak lupa, mereka juga akan terlibat dalam program latihan yang relevan dan realistis, termasuk operasi amfibi, meriam, misil, latihan anti-kapal selam, dan pertahanan udara.

Terkait latihan dari Rimpac, China dipastikan tidak diundang sejak 2018 lalu, karena pembangunan militer di pulau-pulau yang disengketakan di Laut Natuna Utara.