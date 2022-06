Buku Harry Potter Edisi Pertama Akan Dilelang di Inggris, Harga Mulai dari Rp3,6 Miliar

PIKIRAN RAKYAT – Cetakan pertama buku Harry Potter and The Philosopher’s Stone akan dilelang di rumah pelelangan Christie’s, London, Inggris.

Harry Potter and The Philosopher’s Stone karya J.K. Rowling merupakan novel pertama dalam seri petualangan Harry Potter, terbit pertama kali pada 26 Juni 1997.

Buku Harry Potter and The Philospher’s Stone akan dilelang pada ajang The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition bersama dengan 200 judul buku lainnya.

Penawaran buku tersebut akan dimulai dari harga 200.000 poundsterling atau sekira Rp3,6 miliar.

Buku tersebut merupakan salah satu dari 500 eksemplar hardcover pertama yang dicetak pada tahun 1997.

Dari jumlah tersebut, hanya 200 buku yang dijual ke publik, sisanya disebar ke berbagai perpustakaan.

Selain merupakan cetakan langka, keunikan lain dari buku Harry Potter and The Philosopher’s Stone adalah adanya kesalahan cetak.

“Di sampul belakang, misalnya, para filosof, yang tentu saja merupakan kata kunci ... adalah salah eja ‘filsuf, bahwa ‘o’ yang kedua ‘o’ hilang. Juga di halaman 53, dalam daftar barang yang diminta murid untuk dibawa ke Hogwarts bersama mereka, ‘satu tongkat’ diulang dua kali,” kata Mark Wiltshire dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 2 Juni 2022.

