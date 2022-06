Indonesia Masuk Line Up Latihan Perang Rimpac 2022 Bersama AS dan 'NATO Asia'

PIKIRAN RAKYAT - Militer Amerika Serikat akan bergabung dengan unit dari 25 negara – termasuk anggota Quad lainnya dan lima negara Asia Tenggara – untuk latihan perang angkatan laut terbesar di dunia pada akhir bulan ini.

Tiga puluh delapan kapal permukaan, empat kapal selam, dan lebih dari 170 pesawat akan ambil bagian dalam latihan dua tahunan Rim of the Pacific (Rimpac) dari 29 Juni hingga 4 Agustus, Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, 31 Mei 2022.

Latihan ini juga akan melibatkan pasukan darat dari sembilan negara, dan total 25.000 personel akan ambil bagian. Latihan - pertama kali diadakan pada tahun 1971 - akan berlangsung di dan sekitar pulau Hawaii dan California selatan.

Dipimpin oleh komandan Armada Pasifik AS, latihan tersebut akan melibatkan sekutu dan mitra Amerika dari seluruh dunia. Mereka termasuk India, Jepang dan Australia – anggota lain dari kelompok keamanan Quad pimpinan AS yang disebut China sebagai "Nato Asia" yang bertujuan untuk menahan pengaruhnya di wilayah tersebut.

Lima negara yang berbatasan dengan China-Selatan">Laut China Selatan yang diperebutkan juga akan bergabung dengan latihan Rimpac – Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, dan Filipina.

Line-up lainnya juga termasuk negara kepulauan Pasifik Tonga, bagian dari wilayah di mana China telah meningkatkan keterlibatan.

Mereka yang ambil bagian dalam Rimpac akan "melatih berbagai kemampuan dan menunjukkan fleksibilitas yang melekat pada kekuatan maritim", mulai dari bantuan bencana dan operasi keamanan maritim hingga pertempuran perang yang kompleks, kata pernyataan Angkatan Laut AS.

