3 Media Asing Soroti Eril, Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa media asing memberikan perhatian pada insiden hilangnya anak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yaitu Emmeril Kahn Mumtadz.

Pemuda yang akrab dipanggil Eril tersebut hilang terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, sejak Kamis, 26 Mei 2022.

Beberapa media asing, seperti Al Jazeera, The Washington Post, dan Newsweek memberitakan insiden hilangnya anak Ridwan Kamil tersebut.

Media asal Qatar, Al Jazeera, menuliskan berita hilangnya Eril dengan judul 'Switzerland searches for Indonesian governor’s son in Aare river'.

"Menurut pihak berwenang, Polisi Swiss sedang mencari putra seorang gubernur daerah Indonesia yang hilang setelah mengalami masalah saat berenang di sungai di ibu kota Swiss," tulis Al Jazeera pada Jumat 27 Mei 2022.

Al Jazeera juga menyebutkan, sungai Aare sering menjadi tempat berenang dan bentuk rekreasi air lainnya di perkotaan, terutama di musim semi dan musim panas yang lebih hangat.

Sementara itu, Media asal Amerika Serikat, The Washington Post, menuliskan judul 'Indonesian governor's son missing after swim in Swiss river'.

"Menurut Juru Bicara dari kepolisian daerah di Bern, Joel Regli, para wanita (yang berenang bersama Eril) juga terjebak dalam kesulitan selama berenang, dan diselamatkan oleh perenang lain. Polisi disiagakan setelah insiden itu, dan pencarian untuk Mumtadz diluncurkan," tulis The Washington Post.