AS akan Tingkatkan Hubungan Diplomatik dengan Palestina

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah AS terus berupaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Palestina.

Gedung Putih akan mengirimkan delegasinya untuk memuluskan hubungan baru kedua negara ini. Salah satunya ialah mempromosikan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Israel dan Palestina, Hady Amr.

Sebagai utusan AS, pejabat tersebut akan bekerja sama dengan Unit Urusan Palestina yang saat ini berada di bawah Kedutaan Besar AS di Israel.

Keputusan tersebut merupakan langkah awal dari pemerintahan Joe Biden untuk membina hubungan baik dengan Palestina.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan pemerintahan Donald Trump yang secara terang-terangan bermusuhan dengan Palestina.

Sebelumnya Departemen Luar Negeri AS mengisyaratkan akan membuka kembali Konsulat AS di Yerusalem yang menangani urusan AS-Palestina setelah mantan Presiden Donald Trump menutup fasilitas itu.

Para diplomat mengatakan jika keputusan akhir belum dibuat mengenai masalah ini, tetapi tampaknya telah ada sedikit kemajuan untuk membuka konsulat itu.