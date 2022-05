Elon Musk Bahas Berkurangnya Populasi Manusia di Dunia, Ancaman Terbesar Peradaban

PIKIRAN RAKYAT - CEO Tesla Elon Musk kembali menyoroti teori keruntuhan populasi yang terjadi di dunia, terutama dengan banyak negara yang melaporkan penurunan tingkat kesuburan, seperti AS, Jepang, Italia, Hongkong, dan Korea Selatan.

Diakui Elon Musk, keruntuhan populasi manusia akan menjadi ancaman terbesar bagi peradaban yang bergerak maju.

Elon Musk untuk cuitan beberapa hari terakhir, tengah begitu fokus menyoroti keruntuhan populasi manusia di dunia, yang dinilai menjadi ancaman terbesar bagi peradaban.

"Population collapse is the biggest threat to civilization (Keruntuhan populasi adalah ancaman terbesar bagi peradaban)," ujar Elon Musk dalam sebuah cuitan Twitter baru-baru ini.

Sedangkan pada awal Januari tahun ini, Elon Musk juga terlihat memberi peringatan kepada PBB tentang dunia yang menuju keruntuhan populasi.

Pernyataan Elon Musk ini, ternyata senada dengan acara yang diselenggarakan di Shanghai pada 2019 lalu, yang saat itu Musk menyatakan keruntuhan populasi sangat mungkin terjadi di abad ini.

Bahkan, Musk secara khusus menarget pada banyak orang kaya di dunia yang memilih hidup dengan satu atau nol anak.

Meski begitu, Musk sebagai salah satu orang kaya, mengklaim pengecualian pada dirinya yang memiliki delapan anak.