Jokowi Pidato Pakai Bahasa Inggris Saat Pembukaan GPDRR 2022 Bali, Simak Isinya

PIKIRAN RAKYAT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali, Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu 25 Mei 2022 hari ini.

Di dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan beberapa upaya dalam penanggulangan resiko bencana.

Yang menarik, Jokowi turut mengatakan beberapa kata pembukanya hari ini menggunakan Bahasa Inggris.

“Let’s work together to mitigate the risk of disaster, for a better life today and tomorrow. (Mari bekerja sama bersama, untuk memitigasi risiko dari bencana, untuk kehidupan yang lebih baik hari ini dan besok),” ucap Jokowi.

“That’s all from me, in this special occasion, by reciting bismillahirrahmanirrahim, the seven session of global platform for disaster rate of 2022 is officially open, (Itu saja dari saya, di kesempatan yang spesial ini, saya kembali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 resmi dibuka),” sambungannya.

Adapun mengenai pengurangan resiko bencana, Jokowi mengajak banyak pihak untuk bisa berinvestasi di dalam bidang ini.

Menurutnya investasi di dalam pengurangan risiko bencana adalah suatu hal yang penting, terutama di kawasan yang memiliki resiko bencana alam, seperti contoh nyatanya Indonesia. Indonesia.