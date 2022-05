Penembakan di Sekolah Cuma Terjadi di AS, Senator Murphy Minta Reformasi UU Senjata

PIKIRAN RAKYAT – Senator demokrat Amerika Serikat mengemis kepada jajaran senat Amerika Serikat untuk melakukan suatu perubahan terhadap undang-undang senjata di Amerika Serikat.

Komentar ini dikeluarkan usai melihat kasus penembakan yang terjadi di sekolah dasar Sandy Hook, di Kota Uvalde Amerika Serikat.

Senator Murphy sebagai Anggota Kongres Demokrat untuk distrik Connecticut menyoroti kasus penembakan yang sangat sering terjadi di negaranya, bahkan menurutnya lebih banyak daripada jumlah hari yang ada di dalam 1 tahun.

Menyoroti kasus ini, Murphy meminta adanya perubahan peraturan penggunaan senjata di negaranya yang sangat bebas. Hal ini ditegaskan dirinya di dalam pidato, 25 Mei 2022 hari ini yang tegas dengan “What Are We Doing (Apa yang kita lakukan)”.

Pasalnya, menurut Murphy keadaan seperti ini hanya terjadi di Amerika Serikat dengan peraturan yang berjalan saat ini.

“Hari ini ada 14 anak sekolah dasar yang meninggal di Texas, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Hanya beberapa hari setelah penembak masuk ke sebuah toko perbelanjaan untuk menembak orang Afrika-Amerika, kini ada kejadian ini di Elementary School Sand Hooks,” kata Murphy.

“Ketika anak-anak berlari untuk hidup mereka, kami tidak melakukan apa-apa. Apa yang kita lakukan? Mengapa Anda ada di sini jika bukan untuk memecahkan masalah eksistensial seperti ini? Ini tidak bisa dihindari. Anak-anak ini tidak beruntung. Ini hanya terjadi di negara ini dan tidak di tempat lain,” sambungnya.