AS Sindir Vladimir Putin Lewat Lagu Taylor Swift: We Are Never Ever Getting Back Together

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengirimkan penggalan lirik lagu "We Are Never Ever Getting Back Together" milik Taylor Swift kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pesan bahwa hubungan Moskow-Washington, yang telah hancur karena konflik Ukraina, tidak akan kembali membaik.

Dalam sebuah acara di Universitas Georgetown pada Sabtu lalu, Blinken awalnya membandingkan dirinya dengan penyanyi pemenang 11 kali Grammy tersebut yang sebelumnya pernah hadir sebagai pembicara di Universitas New York.

"Saya ingi memulai dengan menendang gajah keluar dari ruangan. Ya, NYU mendapatkan Taylor Swift sebagai pembicara pembuka mereka," kata Blinken.

"Kebetulan staf saya tidak mengizinkan saya membawa gitar ke sini untuk memberikan pesan lewat penampilan saya membawakan lagu 'We Are Never Ever Getting Back Together' untuk Presiden Putin," katanya disambut tawa dan tepuk tangan mahasiswa yang hadir.

Diplomat top AS itu mengatakan bahwa membawakan lagu secara utuh akan menjadi tidak diplomatis dan "ngeri".

We Are Never Ever Getting Back Together adalah hit tahun 2012 dari album keempat Taylor Swift, yang ditonton lebih dari 694 juta kali di YouTube.

Sindiran Blinken datang pada hari yang sama ketika Presiden AS Joe Biden menandatangani paket bantuan militer dan ekonomi senilai $40 miliar untuk Ukraina, dan setelah muncul laporan bahwa AS berencana untuk mempertahankan kontingen militernya di Eropa pada 100.000 di masa mendatang, mengutip dugaan ancaman dari Rusia.

