Sejarah NATO dan Daftar Anggotanya, Bermula dari Ketegangan Blok Barat dan Blok Timur Saat Perang Dingin

PIKIRAN RAKYAT – NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara merupakan lembaga pertahanan yang dibentuk pada April 1949 di Amerika Serikat (AS).

NATO dibentuk untuk mewadahi aliansi militer. Anggota NATO saat ini terdiri dari 2 negara asal Amerika Utara, 27 negara asal Eropa, dan satu negara asal Eurasia.

Pembentukan NATO pada tahun 1949 bertujuan untuk menyatukan kekuatan militer negara Blok Barat guna mencegah kemungkinan invasi yang dilakukan Uni Soviet.

Hasting Ismay, Sekretaris Jenderal NATO yang pertama, mengatakan bahwa NATO dibuat demi mencegah invasi Uni Soviet.

Artinya, jika Uni Soviet menyerang salah satu negara anggota NATO, maka hal itu akan dianggap sebagai ancaman oleh negara anggota NATO lainnya.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari kanal Youtube Simple History, terbentuknya NATO tidak lepas dari ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang menguat setelah Perang Dunia II.

Pada 1948, Amerika Serikat (AS) meluncurkan Marshall Plan untuk membantu perekonomian negara Eropa Barat dan Selatan.

AS tidak memberikan bantuan secara graris. AS meminta negara-negara penerima bantuan bersatu dan bekerja sama demi pemulihan bersama. Sejumlah negara Eropa Barat kemudian berencana menyatukan kekuatan militer mereka dengan AS untuk membendung manuver Uni Soviet.

