Momen Kedekatan Jokowi dan Joe Biden, Tampak Akrab Sebelum Acara Santap Makan Malam

PIKIRAN RAKYAT - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri jamuan santap malam bersama pemimpin negara-negara ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC, AS Kamis 12 Mei 2022 waktu setempat atau Jumat pagi waktu Indonesia.

Dari Hotel Ritz-Carlton, Presiden Jokowi berangkat menuju Gedung Putih dan tiba sekitar pukul 17.20 waktu setempat. Setibanya di Gedung Putih Presiden Jokowi langsung disambut oleh Joe Biden dan kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan.

Setelahnya, Jokowi bersama dengan pemimpin negara-negara ASEAN lainnya melakukan sesi foto bersama dengan menghadap Monumen Nasional.

Presiden Jokowi yang berada di sebelah Joe Biden selama sesi foto berlangsung, keduanya tampak saling akrab. Dalam sesi foto tersebut, terlihat suasana akrab dua pemimpin negara itu. Dari foto-foto yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, baik Jokowi dan Joe Biden sama-sama saling melempar senyum dan bersenda gurau.

Selepas sesi foto bersama, para pemimpin negara yang hadir kemudian bergerak menuju Blue Room untuk mengikuti jamuan santap malam.

Dalam jamuan santap malam tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan kehormatan untuk membalas toast Joe Biden.

Presiden Jokowi mengatakan KTT Khusus ASEAN-AS adalah momentum tepat dalam memperkuat kemitraan ASEAN dan AS. Secara prinsip, Jokowi menyambut baik kesepakatan ASEAN-AS untuk memiliki kemitraan strategis komprehensif.

“Kemitraan ini sangat penting di tengah situasi dunia yang dipenuhi ketidakpastian saat ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mengangkat gelas bagi kemitraan ASEAN-AS yang terus berkontribusi bagi penguatan nilai multilateralisme, perdamaian dan stabilitas kawasan, motor penggerak kesejahteraan kawasan,” ujar Jokowi.***