Joe Biden Teken Undang-Undang Sewa-Pinjam, Perkuat Aliran Senjata AS ke Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat terus berusaha memperkuat aliansinya untuk melawan invasi Rusia ke Ukraina.

Hal itu diperkuat ketika Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang sewa-pinjam peralatan militer untuk mendukung Ukraina dan negara sekutu Eropa Timur lainnya.

Penandatanganan itu dilakukan Joe Biden saat Kongres AS siap menyiapkan bantuan militer dan kemanusiaan ke Ukraina senilai 40 miliar dolar AS. Jumlah ini lebih besar dari paket yang diminta Joe Biden sebelumnya yakni 33 miliar dolar AS.

"Bantuan ini sangat penting bagi keberhasilan Ukraina di medan perang," kata Joe Biden, dikutip dari AP News, Selasa, 10 Mei 2022.

Penandatanganan UU sewa pinjam peralatan militer itu juga terjadi saat Presiden Rusia Vladimir Putin merayakan Hari Kemenangan atas Nazi Jerman pada Perang Dunia 2.

Joe Biden mendesak kongres AS untuk menyetujui paket bantuan tersebut agar menghindari terlambatnya pasokan militer ke Ukraina.

"Kita tidak bisa membiarkan pengiriman bantuan berhenti sementara kita menunggu tindakan Kongres lebih lanjut. Lakukannya dengan cepat," ujar Presiden AS ke-46 itu.

Mengutip Sputnik News, Rusia telah berulangkali memperingatkan Barat agar tidak mengirim senjata ke Ukraina karena dikhawatirkan senjata itu jatuh ke tangan teroris.

