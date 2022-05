Viral Elon Musk KW di Twitter, CEO Tesla Akui Ingin Bertemu

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini pria yang mirip dengan CEO Tesla, Elon Musk ramai diperbincangkan di Twitter.

Elon Musk KW itu merupakan seorang pria asal Cina bernama Yilong Ma. Keberadaannya diungkap oleh akun Twitter @Muskstaycalm.

"Should we deploy Chinese @elonmusk as a decoy? (Haruskah kita menggunakan @elonmusk Cina sebagai umpan?)," katanya.

Unggahan @Muskstaycalm itu juga menyertakan foto antara Elon Musk dan Yilong Ma yang memiliki kemiripan.

Kemiripan di antara keduanya pun menyita perhatian publik.

Bahkan orang terkaya di dunia itu turut mengomentari unggahan tersebut dan mengaku ingin bertemu 'kembarannya'.

"I’d like to meet this guy (if he is real). Hard to tell with deepfakes these days," katanya, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @elonmusk, pada Selasa, 10 Mei 2022.