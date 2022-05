Intelijen Militer AS di Ukraina Bukan untuk Bunuh Jenderal Rusia, Kata Pentagon

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) telah mengakui tentang bantuan intelijen militer yang dikirim untuk pasukan Ukraina mempertahankan negaranya dari serangan Rusia.

Namun, AS membantah terkait intelijen militer mereka memberikan informasi kepada pasukan Ukraina tentang lokasi jenderal Rusia yang berada di medan perang.

Ini pertama kali dilaporkan New York Times yang menyebut AS terus mengalirkan bantuan untuk pasukan Ukraina, termasuk mengirim intelijen militer.

Disebutkan lebih lanjut dalam laporan New York Times itu, keberadaan intelijen militer AS telah membantu Ukraina menargetkan dan membunuh beberapa jenderal Rusia sejak invasi pada 24 Februari lalu.

"Kami tidak memberikan informasi intelijen tentang lokasi pemimpin militer senior di medan perang atau berpartisipasi dalam keputusan penargetan militer Ukraina," kata juru bicara Pentagon, John Kirby, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari India Today.

Lebih lanjut, laporan surat kabar itu juga menyebutkan data selusin jenderal Rusia yang dibunuh pasukan Ukraina, yang mana ini terjadi karena bantuan intelijen militer AS.

Bahkan, Ukraina hampir menyerang lokasi di dekat garis depan di wilayah Donbas, di mana terdapat jenderal top Rusia, Valery Gerasimov sedang berkunjung.

Ini yang kemudian disebut The New York Time sebagai berkat pengaruh AS, bahwa intelijen militer AS memberikan rincian tentang markas militer Rusia yang sering berpindah lokasi itu.