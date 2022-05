Ketua DPR AS Nancy Pelosi Bertemu Volodymyr Zelensky, Janjikan Ukraina Bisa Meraih Kemenangan

PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPR AS Nancy Pelosi bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kota Kiev pada Minggu, 1 Mei 2022 waktu setempat.

Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih atas kedatangan Nancy Pelosi ke negaranya.

"Saya berterima kasih atas sinyal dukungan kuat ke Ukraina," kata Zelensky, dikutip dari Sputnik News.

Nancy Pelosi mengatakan Amerika Serikat terus menjanjikan dukungan untuk Ukraina 'sampai kemenangan diraih'.

Baca Juga: Inter dan AC Milan Saling Sikut Menuju Mahkota Juara Serie A

"Delegasi kami melakukan perjalanan ke Kyiv untuk mengirim pesan yang jelas dan menggema ke seluruh dunia: Amerika berdiri teguh dengan Ukraina," kata Pelosi, dikutip dari The Independent.

Video pertemuan yang diunggah Sputnik News, memperlihatkan Nancy Pelosi sedang berjabat tangan di luar gedung kepresidenan Ukraina.

“Amerika Serikat adalah pemimpin dalam dukungan kuat untuk Ukraina dalam perang melawan agresi Rusia,” kata Zelensky melalui akun Twitter-nya.

Baca Juga: Kebiasaan Positif Menjalin Silaturahmi di Hari Lebaran

Nancy Pelosi menjadi pejabat AS terbaru yang berkunjung ke Ukraina setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin.