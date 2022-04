William Barr: Kesalahan Besar Jika Partai Republik Calonkan Donald Trump Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Mantan jaksa agung, William Barr mengatakan bahwa mencalonkan Donald Trump sebagai calon presiden AS pada 2024 adalah 'kesalahan besar' bagi Partai Republik.

William Barr mengatakan bawa Donald Trump telah mengisyaratkan akan mencalonkan lagi sebagai calon presiden, akan tetapi ia tegas menolak.

“Saya tidak berpikir dia harus menjadi calon kami, calon dari Partai Republik,” kata Barr.

"Dan saya pikir Partai Republik memiliki peluang besar, itu akan menjadi kesalahan besar untuk mengedepankan dia," katanya kembali.

Selama menjabat menjadi Presiden AS, Donald Trump dimakzulkan 2 kali. Kini ia dikabarkan tengah 'menggoda' para pendukungnya agar dia bisa mencalonkan diri kembali, dilansir dari The Guardian.

William Barr dan Donald Trump pernah berselisih pada 2020 sejak kekalahan Partai Republik.

Dijelaskan dalam buku milik William Barr, One Damn Thing After Another: Memoir of a Attorney General, dia menuliskan Trump tidak memiliki kekuatan pemimpin yang dibutuhkan.

