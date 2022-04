Fenomena Unik di Jepang, Ada Telepon Umum yang Bisa 'Hubungi' Orang Tersayang yang Sudah Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Kehilangan orang terkasih menjadi salah satu momen yang menyedihkan bisa dialami seorang manusia.

Di Jepang, ada satu cara tersendiri untuk memberikan kenangan serta melepas rasa kangen terhadap orang-orang yang sudah meninggal tersebut.

Di jepang ada satu fenomena unik yang dikenal sebagai kaze no denwa/ The Phone of the Wind.

Fenomena yang disebut sebagai 'telepon angin' ini merupakan booth telepon di mana seseorang bisa menghubungi orang tersayang yang sudah meninggal dunia.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Atlas Obscura pada Jumat, 29 April 2022, booth telepon ini bisa digunakan untuk menelepon orang-orang terdekat yang sudah tiada.

Ide mendirikan booth telepon ini ditemukan oleh Itaru Sasaki yang kehilangan sepupunya pada tahun 2010.

Isi dari kaze no denwa sendiri adalah telepon putar dengan kabel terputus dengan sebuah meja.

Di dalam booth tersebut. seseorang bisa mengungkapkan kerinduannya pada yang tersayang untuk mengatasi rasa sedihnya.

