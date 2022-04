Bantuan AS Diduga Hanya Diterima Setengahnya oleh Ukraina, Penerima Dana Perang Jadi Misteri

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat mengklaim telah mengirim bantuan ke Ukraina senilai 3,7 miliar dolar AS.

Bantuan dari AS ke Ukraina dilakukan sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Menariknya, bantuan yang diberikan sebesar itu, yang diterima Ukraina tak lebih dari setengahnya.

Akan tetapi, sebagai sebuah kesepakatan dagang mengatasnamakan bantuan, Ukraina harus membayar penuh.

Rakyat Ukraina akan semakin menderita mengingat masa depan yang akan mereka hadapi adalah utang menggunung.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price mengungkapkan pada Senin, 24 April 2022, bahwa lebih dari 700 juta dolar AS yang dijanjikan ke Ukraina oleh para pemimpin AS, lebih dari setengahnya akan benar-benar diberikan kepada sekutu AS untuk membantu mereka membeli peralatan pengganti yang disumbangkan ke Ukraina.

Ketika Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Senin lalu, mereka menjanjikan 713 juta dolar AS dalam pembiayaan militer asing (FMF) untuk Ukraina dan 15 sekutu NATO.

Akan tetapi, berita utama di seluruh dunia menggambarkan kesepakatan itu sebagai bantuan militer untuk Ukraina, gagal menyebutkan penerima lainnya.