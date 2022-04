Ukraina akan Bangkrut oleh Utang Pengadaan Senjata, Pengamat Sebut AS ‘Pemenang Perang’ dengan Rusia

PIKIRAN RAKYAT - Kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dan Menteri Pertahanan, Lloyd Austin baru-baru ini adalah kunjungan tingkat tertinggi AS ke ibu kota Ukraina sejak konflik Rusia-Ukraina dimulai pada akhir Februari 2022.

Dalam kacamata analis, kunjungan tersebut untuk menunjukkan dukungan politik dan mungkin memiliki dampak yang sangat terbatas pada situasi di medan perang.

Setelah kunjungan rahasia ke Kiev, Blinken mengatakan Rusia gagal dalam tujuan perangnya, dan Ukraina berhasil dalam pertempuran seperti diberitakan CBS News.

Pejabat senior AS yang berkunjung mengatakan kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky bahwa AS akan menyediakan lebih dari 300 juta dolar AS (Rp4,3 triliun) dalam pembiayaan militer dan telah menyetujui penjualan amunisi senilai 165 juta dolar As (Rp2,3 triliun).

Austin mengatakan tanggapan Zelensky terhadap bantuan itu adalah apresiasi yang mendalam.

Dia mengatakan, jika Zelensky memiliki pola pikir bahwa mereka akan menang. "Dan kami memiliki pola pikir. bahwa kami ingin membantu mereka menang," kata Austin.

Namun, analis tidak setuju dengan penilaian pejabat AS tersebut, dan mengatakan Ukraina tidak memperlihatkan tanda-tanda menang.

Bahkan yang ada, rakyat Ukraina dikorbankan oleh keras kepalanya seorang pemimpin negara seperti Zelensky.