Rusia Usir 40 Diplomat Jerman, Tindakan Balasan Atas Keputusan Tidak Bersahabat dari Berlin

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin, 25 April 2022 mengumumkan pihaknya mengusir 40 diplomat Jerman. Pengusiran itu dilakukan Moskow sebagai tanggapan atas keputusan tidak bersahabat dari Jerman yang juga mengusir diplomat Rusia baru-baru ini.

Kemenlu Rusia juga memanggil Duta Besar Jerman di Moskow dan menyerahkan sebuah catatan.

"Menyatakan persona non grata 40 pegawai lembaga diplomatik Jerman di Rusia sebagai bagian dari tanggapan simetris," demikian pernyataan Kemenlu Rusia, dikutip dari The New Arab.

Baca Juga: Refly Harun Sebut Luhut Pandjaitan Menteri Andalan Jokowi, Tidak akan Dilepas

"Protes keras dilakukan kepada kepala misi diplomatik Jerman di Moskow sehubungan dengan keputusan pemerintah Jerman yang secara terbuka tidak bersahabat untuk mengusir diplomat Rusia," tambah Kemenlu Rusia.

Sebelumnya pada awal April 2022, Jerman mengusir 'sejumlah besar' diplomat Rusia di tengah ketegangan konflik di Ukraina.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock mengatakan keputusan itu sebagai tanggapan atas "kebrutalan yang luar biasa" dari pasukan Rusia di Ukraina.

Kementerian luar negeri Rusia menyebut kata-kata Baerbock "tidak dapat diterima".

Rusia menambahkan keputusan Berlin "dimotivasi oleh pernyataan yang benar-benar salah bahwa pekerjaan diplomat yang disebutkan di atas bertujuan untuk merusak 'kebebasan Jerman' dan 'kesatuan masyarakat Jerman', serta sindiran tentang apa yang terjadi di Ukraina'.***