Awas Joe Biden Mengamuk ke Rusia, Presiden AS Bakal Bertemu Panglima Militer

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Joe Biden akan bertemu dengan para panglima militer Amerika Serikat untuk membahas situasi perang di Ukraina.

Pertemuan Joe Biden dengan panglima militer AS ini memiliki makna khusus ketika invasi Rusia ke Ukraina memasuki fase baru yang lebih berisiko. Pemerintah AS juga merencanakan banyak bantuan militer ke Ukraina, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 20 April 2022.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan Joe Biden akan membahas berbagai topik dengan Menhan AS Lloyd Austin, Jenderal Mark Milley, Kepala Staf Gabungan, dan para pemimpin militer senior AS lainnya.

Pertemuan Joe Biden dengan petinggi militer terjadi setelah munculnya pertanyaaan apakah pasukan NATO akan ditempatkan secara permanen di perbatasan timur dekat Rusia.

Rusia kini telah memulai tahap baru invasi di Ukraina dan berusaha membebaskan wilayah Donbas di Ukraina timur.

Amerika Serikat diperkirakan akan mengumumkan paket bantuan militer lain untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Nilai paket alat militer ini sekira 800 juta dolar AS.

Sebelumnya, Joe Biden menegaskan pasukan AS tidak akan berperang di Ukraina. Pasukan AS hanya terlibat secara tidak langsung seperti mempersenjatai, melatih dan memberi dana kepada pasukan Ukraina.

Pemerintah Rusia menyebut invasi di Ukraina sebagai operasi militer khusus yang bertujuan untuk melucuti infrastruktur militer Kiev. Rusia juga membantah pihaknya menargetkan warga sipil.***