Negara Eropa Ketar-ketir Lihat Invasi Rusia ke Ukraina, Dubes: Mereka Was-was, Siapa Target Selanjutnya?

PIKIRAN RAKYAT - Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arief Havas Oegroseno mengatakan negara-negara di Eropa was-was dengan invasi Rusia ke Ukraina.

Bukan soal ekspansi NATO, mereka justru takut akan menjadi target selanjutnya setelah Ukraina.

Pasalnya, sebagian besar negara-negara Eropa pada beberapa abad yang lalu merupakan bagian dari Rusia.

Baca Juga: Rusia Tak Berani Sentuh Tentara Bayaran Asal Inggris, Ternyata Ada Ancaman Serius Jika Eden Aslin Terbunuh

"Jadi takut semua di sini tuh, jadi bukan analisa yang simplistis, di sini langsung pandangannya adalah who is next?, siapa target selanjutnya?," kata Arief Havas Oegroseno.

Dia pun menuturkan bagaimana sejarah awal Rusia sebagai negara dengan kawasan yang sangat luas.

Apalagi pada abad ke-10 atau ke-11, wilayah Rusia bahkan sampai ke bagian utara California.

Baca Juga: Pertemuan Thariq Halilintar dan Deddy Corbuzier Bikin Heboh, Kekasih Fuji Sindir Balik Chandrika Chika?

"Karena kembali kalau kita melihat sejarah Rusia, kalau kita melihat visinya presiden Putin, kalau kita melihat peta ya memang waktu itu kawasan Rusia itu sampai ke Baltik, sampai ke Finlandia, perang dengan Swedia, Polandia," tutur Arief Havas Oegroseno.