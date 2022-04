Bukan Ekspansi NATO, Dubes Ungkap Pandangan Negara Eropa Terhadap Invasi Rusia ke Ukraina: Takut Semua di Sini

PIKIRAN RAKYAT - Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arief Havas Oegroseno mengungkapkan alasan negara-negara Eropa ketar-ketir dengan invasi Rusia ke Ukraina.

Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di sana sangat berbeda dengan analisis yang didengar di Indonesia.

"Berbeda dengan analisa yang kita dengar di Indonesia ya, jadi kalau di sini persoalannya itu bukan soal ekspansi NATO, bukan," ujar Arief Havas Oegroseno, Selasa, 19 April 2022.

Dia mengatakan bahwa negara Eropa melihat invasi Rusia ke Ukraina sebagai sebuah ancaman bagi negara mereka.

"Di sini, mereka melihat invasi Rusia ke Ukraina itu adalah 'siapa target selanjutnya?', Baltik? Lituania? Latvia? Finlandia? Swedia? Polandia? Moldova? Georgia? Jerman?," kata Arief Havas Oegroseno.

"Jadi takut semua di sini tuh, jadi bukan analisa yang simplistis, di sini langsung pandangannya adalah who is next?," ucapnya menambahkan.

Arief Havas Oegroseno pun menuturkan bagiamana sejarah Rusia yang awalnya merupakan wilayah yang sangat luas.