Tenggelamnya Kapal Moskva Rusia Dinilai Jadi Kemenangan Moral Ukraina

PIKIRAN RAKYAT - Tenggelamnya kapal Moskva Rusia telah memberikan pukulan besar bagi armada Kremlin di Laut Hitam sekaligus menawarkan kemenangan besar bagi pasukan Ukraina.

Kapal Moskva tenggelam pada Kamis 14 April 2022 lalu itu dihantam oleh dua rudal Neptunus hingga terbakar dan tenggelam. Kapal perang tersebut adalah kapal utama Armada Laut Hitam Rusia dan salah satu senjata dalam serangannya ke Ukraina.

“Jika mereka mulai kehilangan armada mereka selama perang ini, bahkan sebelum perang selesai, dampak pada strategi jangka panjang mereka akan luar biasa,” kata Jenderal Kevin Ryan, mantan atase pertahanan Amerika Serikat.

Ryan mencatat, angkatan laut Rusia telah mengoperasikan sekira 12 hingga 24 kapal di Laut Hitam sejak awal invasi, 11 di antaranya berukuran hampir sama dengan Moskva.

Baca Juga: Serangan Israel di Masjid Al Aqsa Memicu Konflik Baru, Jubir Hamas: Kami Siap Buat Garis Pertahanan

Menurutnya, kehilangan satu kapal itu memotong kekuatan armada angkatan laut Moskow di Laut Hitam sekitar 10 persen.

Rusia juga tidak mungkin dapat dengan cepat mengganti Moskva yang dapat membawa hingga 500 pelaut.

"Mereka membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki dan memasang kembali kapal,” kata Ryan.

Sementara itu, di Institute for the Study of War, para analis melihat insiden itu sebagai kemenangan propaganda besar bagi Ukraina yang kemungkinan akan melukai moral Rusia tetapi bukan perubahan besar dalam konflik.