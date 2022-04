Laboratorium Biologis AS Buat Marah Warga Korea Selatan, Pakar Sebut USFK Uji Coba Racun Mematikan

PIKIRAN RAKYAT - Telah terungkap kegiatan berbahaya dari laboratorium biologis AS yang dioperasikan USFK alias militer AS, yang seketika ditolak keras oleh kelompok warga sipil Korea Selatan dengan melakukan demonstrasi pada awal April 2022.

Terletak 70 km dari Seoul, warga sipil Korea Selatan dikagetkan dengan fakta USFK alias militer AS menguji racun mematikan di laboratorium biologis itu.

Bahkan, dilaporkan bahwa laboratorium biologis yang dioperasikan USFK di Korea Selatan itu sedang diubah menjadi pusat eksperimen senjata biologis AS di Asia.

Lebih lanjut, program senjata biologis ini telah berjalan sejak 2009, di mana Korea Selatan dianggap sebagai negara ramah untuk membiarkan USFK menguji berbagai racun mematikan.

Sebagai informasi, program senjata biologis AS di Korea Selatan telah berkembang selama satu dekade terakhir di bawah Proyek Joint USFK Portal and Integrated Threat Recognition (Jupitr) dan Capabilities to Enable NBC (nuklir, biologi, kimia) Threat Awareness, Understanding and Response (Centaur).

Lantas, diketahui perjanjian Korea Selatan yang dibuat dengan USFK untuk bebas menjalankan laboratorium biologis itu, tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian Status Pasukan Korea Selatan-AS (SOFA) menetapkan bahwa pemeriksaan pabean tidak boleh dilakukan dalam kasus kargo militer yang dikirim ke angkatan bersenjata AS, demikian dokumen yang diunggah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

"Menurut SOFA, kargo militer AS dibebaskan dari pemeriksaan pabean, memungkinkan (USFK) untuk membawa apa pun yang diinginkannya ... (Selatan) adalah negara yang sangat ramah bagi Amerika Serikat untuk mengimpor kuman dan melakukan tes," ujar Lee Jang-hie, seorang profesor di sekolah hukum Universitas Studi Asing Hankuk.

Bahkan saat kegiatan berbahayanya terungkap, USFK mengklaim bahwa sampel yang datang dibuat tidak aktif dan tidak berbahaya karena mereka adalah toksoid, atau racun yang toksisitasnya dinonaktifkan, demikian laporan USFK yang diserahkan ke Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea.