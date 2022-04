Dibekuk di AS, Bos Yakuza Jepang Terancam Hukuman Berat

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu pemimpin Yakuza, Jepang, Takeshi Ebisawa ditangkap pihak berwenang Amerika Serikat (AS).

Takeshi Ebisawa dituding berencana membli rudal untuk membantu kelompok pemberontakan di Myanmar.

Selain mencari rudal, Takeshi Ebisawa juga diduga sedang melakukan distribusi obat-obat terlarang di AS.

Jaksa Federal di Manhattan, New York mengatakan Takeshi Ebisawa dan seorang rekan konspiratornya setuju membeli rudal untuk kelompok pemberontakan di Myanmar, dikutip dari The Guardian, Jumat 8 April 2022.

Senjata-senjat itu dimaksudkan untuk melindungi pengiriman obat-obatan. Ebisawa berencana mendistribusikan heroin dan metamfetamin di Amerika Serikat.

"Narkoba itu ditujukan untuk jalan-jalan New York , dan pengiriman senjata dimaksudkan untuk faksi-faksi di negara-negara yang tidak stabil," kata Damian Williams, pengacara AS untuk distrik selatan New York.

“Anggota sindikat kejahatan internasional ini tidak bisa lagi membahayakan nyawa," katanya lagi.

