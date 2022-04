Peringatan Menkeu AS ke Indonesia: Amerika Serikat Tidak Hadir di G20 jika Rusia Ikut

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari forum G20 (group of seven). Ia menyebut Amerika Serikat akan memboikot 'sejumlah pertemuan G20' jika pejabat Rusia muncul atau hadir di KTT G20.

Janet Yellen kemudian memberi peringatan kepada Indonesia bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut berpartisipasi jika Rusia hadir di KTT G20, yang akan diselenggarakan di Bali akhir tahun ini.

"Saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana (G20)," kata Janet Yellen, dikutip dari Reuters, Kamis, 7 April 2022.

Hal itu disampaikan Janet Yellen pada sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS, yang mempertanyakan forum G20 setelah adanya invasi Rusia ke Ukraina.

Janet Yellen menjelaskan Presiden AS juga menyetujui agar Rusia dikeluarkan dari G20.

(Dia (Biden) meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20," katanya.

Janet Yellen mengatakan pemerintah AS ingin mendorong Rusia keluar dari partisipasi aktif di lembaga-lembaga internasional. Meski demikian, ia mengakui Rusia tidak dapat dikeluarkan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Ia juga menyebut pembunuhan warga sipil di Bucha, Ukraina merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima terhadap tatanan global berbasis aturan.

