Perbandingan Harga BBM di Negara-Negara Asia Tenggara, Indonesia Lebih Mahal atau Murah?

PIKIRAN RAKYAT – Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi bahasan yang sedang hangat diperbincangkan. Pasalnya BBM di Indonesia saat ini tengah mengalami kenaikan harga.

Pemerintah telah menaikan harga BBM RON oktan 92-95 sekitar Rp3.500 dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM nomor 62 K/12/MEM/2020.

Peraturan menteri tersebut berisi tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Untuk mengetahui perbandingan harga BBM per liter di Asia Tenggara, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Global Petrol Prices, berikut daftar harga per liter BBM jenis RON oktan 92-95 di Asia Tenggara per 28 Maret 2022:

1. Malaysia

Harga BBM nonsubsidi jenis oktan 92-95 adalah harga minimal Rp7.000, dan harga maksimum Rp7.000.

2. Brunei Darussalam

Harga BBM nonsubsidi jenis oktan 92-95 adalah harga minimal Rp3.800, dan harga maksimum Rp9.500.