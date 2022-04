Arkeolog Temukan 20 Telur Dinosaurus Terbesar Berusia 80 Juta Tahun di Tambang Batu Kapur Brasil

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah studi baru yang dilakukan para arkeolog terhadap kehidupan Bumi selalu menarik, termasuk penemuan telur raksasa berusia 80 juta tahun yang berasal dari dinosaurus terbesar.

Terjadi di Brasil, arkeolog mengungkap sebanyak 20 telur raksasa ditemukan di tambang batu kapur yang ditinggalkan di daerah pedesaan Ponte Alta, dekat Kota Uberaba, yang disebut berasal dari dinosaurus terbesar, titanosaurus.

Lebih lanjut, arkeolog menyebut titanosaurus merupakan dinosaurus terbesar yang tumbuh hingga 85 kaki orang dewas, yang mampu memiliki 10 telur raksasa sekaligus, demikian membuat keyakinan penemuan di Brasil itu.

Diketahui, titanosaurus merupakan kelompok dinosaurus berleher panjang terakhir yang hidup selama periode Kapur, membentang dari 145-66 juta tahun yang lalu.

Namun begitu, kehidupan titanosaurus benar-benar tidak beruntung dengan situasi Bumi yang mendapat bencana gas belerang dan pendinginan iklim yang mempercepat kepunahan mereka.

Berdasarkan jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), bencana gas belerang itu dikeluarkan atmosfer bumi setelah asteroid selebar enam mil menghantam tempat yang sekarang disebut Semenanjung Yucatan sekitar 66 juta tahun lalu.

Inilah yang akhirnya membuat Bumi pada periode kapur benar-benar melakukan kepunahan massal pada kehidupan, sekaligus mendinginkan iklim saat itu yang mematikan bagi dinosaurus, demikian menurut Dr Aubrey Zerkle dari sekolah ilmu bumi dan lingkungan Universitas St Andrews.