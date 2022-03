Jada Pinkett Buka Suara Usai Will Smith Tampar Chris Rock di Panggung Oscar 2022

PIKIRAN RAKYAT - Pasca insiden Will Smith menampar Chris Rock di acara bergengsi Oscar 2022, Jada Pinkett akhirnya buka suara.

Meski hanya terwakili melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, warganet menganggap ungkapan itu sangat mewakili kondisi Jada Pinkett saat ini.

Sebelumnya, aksi Will Smith menampar Chris Rock sempat mencuri perhatian banyak orang, bahkan menjadi perbicangan di media sosial.

"This is a season for healing. And i'm here for it. (Ini adalah musim penyembuhan. Dan aku di sini untuk itu)," kata Jada Pinkett.

Dalam unggahan Jada Pinkett tersebut, tak banyak yang berkomentar, pasalnya kolom komentar sudah dibatasi.

Namun sebagian netizen memberikan doa atas kesembuhan penyakitnya dan memberi harapan agar Jada lekas sembuh.

Jada Pinkett hingga kini juga belum memberi pernyataan resmi kepada media terkait kejadian yang mencuri perhatian banyak orang tersebut.

Sebelumnya Will Smith secara tiba-tiba naik ke atas panggung dan menampar wajah Rock.