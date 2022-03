Joe Biden dan NATO Bentuk Tim Harimau, Diharapkan Buat Ciut Rusia

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden bersama Sekutu NATO telah membentuk 'Tim Harimau' untuk menangkal invasi meluas ke luar Ukraina.

Pertemuan Biden dan NATO diadakan dalam pertemuan dadakan, dimana terdapat laporan jika Tim Harimau sudah terbentuk.

Dalam pertemuannya dengan NATO, Joe Biden berencana untuk mengatur bantuan tambahan logistik perang ke Kiev.

Bukan hanya soal rencana pengiriman alat tempur, Biden dan NATO pun membicarakan saksi terbaru untuk Rusia.

Biden bahkan telah mengumpulkan tim pejabat keamanan nasional untuk membicarakan skenario pengiriman senjata ke Ukraina.

Skenario AS ini kabarnya sebagai respons jika Rusia melakukan serangan senjata kimia, biologi, atau nuklir.

Seperti The New York Times pada Rabu, 23 Maret 2022, dalam diskusi, AS dan NATO telah membentuk 'Tim Harimau'.

Tim tersebut bertugas menganalisis kapan waktu yang dinilai berbahaya bagi Ukraina dan negara anggota NATO dalam mengantisipasi serangan Rusia.