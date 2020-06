19 Tahun Berlalu, Pangeran William Disebut Alami Insiden 'Memalukan' saat Pertama Kali Bertemu Kate

PIKIRAN RAKYAT - Ternyata pertemuan Pangeran William dengan istrinya, Kate Middleton tak semulus kisah-kisah keturunan raja di dalam dongeng.

Justru pewaris tahta kedua di Kerajaan Inggris itu pertama kali menemui sang pujaan hati dalam kondisi yang canggung, bahkan memalukan.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Express, mereka berdua awalnya saling kenal saat menjalani studi Sejarah Seni di Universitas St. Andrew pada 2001.

Keduanya saat itu tinggal di lorong asrama yang sama. Tom Quinn, penulis beberapa buku populer terkait keluarga kerajaan membongkar kisah rincinya.

Dalam dokumenter berjudul 'William and Kate: Too Good to be True?', Tom mengungkap kronologis pertemuan sang pangeran dengan sang putri.

Menurut klaimnya, William sangat bersemangat ketika bertemu dengan istri masa depannya itu.

"Salah satu yang lucu terjadi ketika dirinya (William) benar-benar ingin sekali bertemu dan mengobrol dengan Kate, padahal hanya berpapasan," ungkap Tom.